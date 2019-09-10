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Китай открыл рынок для трех украинских производителей говядины

14:37, 10 сентября 2019
Агро
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Названия производителей не указываются / фото УНИАН

Китайская Народная Республика утвердила перечень украинских мощностей по производству замороженной говядины для экспорта этой продукции на китайский рынок.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

"Сейчас в указанный перечень внесены три мощности по производству замороженного мяса говядины, но процесс продолжается, и в Госпотребслужбу продолжают поступать заявки на открытие китайского рынка для других украинских производителей", – говорится в сообщении.

При этом названия производителей не указываются.

Согласно сообщению, решение об утверждении перечня украинских производителей говядины было принято 4-7 августа 2019 года во время официального визита в Украину делегации Генеральной таможенной администрации Китая.

Как сообщал УНИАН, с 3 по 10 июля миссия Генерального управления по таможенным вопросам Китайской Народной Республики оценивала украинскую государственную систему контроля за производством мяса крупного рогатого скота в трех областях (Винницкой, Тернопольской и Сумской).

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Теги: #агроэкспорт#экспорт говядины в Китай