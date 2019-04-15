Украина сократила экспорт молочных продуктов: что продаем и кому

При этом экспорт молока и сливок вырос более чем в 2 раза - до около 5 млн долл.

Экспорт молочных продуктов из Украины в январе-марте текущего года сократился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 53,9 млн долл., сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока.

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"В соответствии с отчетными данными, Украина получила от торговых операций с молочными продуктами на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 53,9 млн долл. Это объясняется проседанием торговли по всем основным торговым группам - маслу, сухому молоку, сырам и сырным продуктам", - цитирует пресс-служба слова аналитика Ассоциации производителей молока Яны Музыченко.

В то же время, в ассоциации отметили, что наибольший прирост за три месяца текущего года показал экспорт молока и сливок - на 157,5% в натуральном выражении и на 126% в денежном. Так, за отчетный период на внешние рынки было поставлено 7,4 тыс. тонн этого продукта на общую сумму 4,9 млн долл. При этом основными импортерами продукции этой группы являлись Ливия с долей в общей структуре экспорта 32,9% и Грузия - 14,9%.

Согласно сообщению, за отчетный период продажи на внешний рынок сухого молока и сгущенки, по сравнению с первым кварталом прошлого года, снизились на 22,9% в натуральном выражении - до 5,9 тыс. тонн, а в денежном - на 13,6% и составили 11,3 млн долл. При этом основными импортерами этой группы продукции были Израиль (13%), Армения (10%) и Грузия (7,6%).

Также пресс-служба сообщила, что экспорт молочной сыворотки из Украины в январе-марте этого года увеличился по сравнению с январем-мартом прошлого года на 27,2% в натуральном выражении - до 8 тыс. тонн и на 43% в денежном - до 5,9 млн долл. Эксперты отметили, что больше всего продукции этой группы за отчетный период закупали Китай (43%), Малайзия (11%) и Филиппины (8,4%).

В то же время, экспорт масла в январе-марте 2019 года, по данным ассоциации, сократился на 35% в натуральном выражении - до 5,9 тыс. тонн на общую сумму 23,8 млн долл., что на 38,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"И все же экспорт масла остается основной валютообразующей категорией. Нисходящая динамика объясняется неблагоприятной ценовой конъюнктурой на мировой арене и конкуренцией со стороны более качественного европейского продукта", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в ассоциации отметили, что на сегодняшний день африканские страны вышли из тройки крупнейших импортеров украинского масла, при этом лидерами по закупкам продукции этой группы в январе-марте 2019 года стали Нидерланды с долей 12% в общей структуре экспорта, Грузия (10,2%) и Молдова (9,8%).

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году сократила выручку от экспорта молочной продукции на 6% - до 263,7 млн долл.