В Украине планируют обновить законодательство для защиты самосейных и неучтенных лесов от вырубки.
Об этом на пресс-конференции сообщила председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам лесных ресурсов Юлия Овчинникова.
По ее словам, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и представители других профильных министерств разработали соответствующий проект закона, который будет передан на голосование парламента.
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"Планируется упростить процедуру изменения целевого назначения участка, где есть самосейные или неучтенные леса, поскольку сейчас, чтобы признать участок лесом, необходимо пройти ряд бюрократических процедур и подать проект землеустройства", – сказала она.
Данный проект закона предусматривает инвентаризацию самосейных и неучтенных лесов с помощью спутниковых технологий и кадастровых данных.
Законопроект также обяжет госорганы во время мероприятий по землеустройству и контролю выявлять такие леса на земельных участках и наделять эти участки соответствующим статусом.
"Помимо этого, законопроект предполагает финансирование процедуры землеустройства за счет госсредств, что позволит владельцам участков, на которых вырос лес, развивать лесное хозяйство", – добавила Овчинникова.
Как сообщил биолог общественной организации "Украинская природоохранная группа" Егор Грынык, на сегодня в Украине насчитывается от 300 до 500 тыс. га самосейных лесов, хотя их инвентаризация ни разу не проводилась.
Чаще всего самосейные леса появляются на землях сельскохозяйственного назначения - заброшенных пашнях и пастбищах. К лесному фонду они не относятся и юридически не считаются лесом, поэтому закон их не защищает. Когда заброшенный сельхозучасток с лесом получает нового владельца, он начинает самостоятельно выкорчевывать деревья и использовать земли по целевому назначению.
"В данный момент государство не стимулирует защиту самосейных лесов, хотя их площади довольно значительные. Ситуация парадоксальная: из бюджета выделяются средства для озеленения страны, но, в то же время, уже созданные природой леса уничтожаются. Сохранить самосейный лес намного дешевле, чем вырубить его, и потом тратить средства на залеснение", – отметил эксперт.
Как сообщал УНИАН, 21 апреля Кабинет министров на своем заседании утвердил порядок проведения национальной инвентаризации лесов.
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