Кита освобождали четыре часа.

Ветеринары усыпили кита, который заплыл на мель реки Темза и застрял на катках для шлюпок.

Читайте такжеВ Кении впервые проведут национальную перепись дикой природыОб этом пишет The Guardian.

Сообщается, что он потерял много энергии и травмировался.

Такое решение было принято, чтобы предотвратить дальнейшие страдания.

"Последние 45 минут, когда мы были с китом, его состояние ухудшалось, его дыхание было неправильным, и он бы не выжил", - сказала координатор операции Джулия Кейбл.

A young minke whale that had been stuck in London's River Thames has been euthanized after its condition and chances for survival deteriorated. https://t.co/Us1i4rD4uFpic.twitter.com/Uqvy5QGpNJ — Cheddar News 🧀 (@cheddar) May 10, 2021

Спасение кита: детали

На юго-западе Лондона четырехметровый кит заплыл на мель реки Темза и застрял на катках для шлюпок.

Пожарные команды и морские водолазы-спасатели в течение нескольких часов пытались спустить кита на воду. Его удалось транспортировать в безопасное место.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская