Среди хищников заповедника наиболее выразителен именно барсук.

Сотрудник нацпарка "Тузловские лиманы", доктор биологических наук Иван Русев рассказывал, как на одном из скифских курганов Украинской Бессарабии рядом живут "дружно" семьями барсуки и лисы - сейчас один из молодых барсуков решился подойти к инспекторскому дому, где попался в объектив фотоловушки. Ученый обнародовал фото и отмечает: чем ночью занимаются хищники, известно не всегда, но недавно выяснилось, что некоторые зверьки ходят в "гости" к сотрудникам парка.

"Один из молодых барсуков недавно посетил Границу парка "Тузловская Амазония" прямо к инспекторскому дому. Неподалеку стояла фотоловушка, которая днем фиксирует много птиц, которые питаются на мелководьях", - рассказал ученый.

По его словам, зверю стало интересно, он стал заглядывать прямо в объектив и "попался".

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Как рассказал ученый, в НПП "Тузловские лиманы" обитает много видов млекопитающих. И среди хищников наиболее выразителен именно барсук. Он не любит светлое время суток, хотя возле норы молодые активные животные "тусят" в любое время суток.

"И с сумерками начинает выходит из норы и почти всю ночь путешествует по маршрутам парка. Он является и самым большим представителем куньих фауны Тузловских лиманов. Внешне очень отличается от своих изящных гибких сородичей. Ноги короткие и кривоватые, с длинными когтями, приспособленными для рытья почвы", - рассказывает ученый.

Он добавляет, что барсук - всеядный зверь, предпочитающий животную пищу (моллюски, насекомые, мелкие позвоночные). Живя на лиманах, лакомится иногда рыбой. Растительную часть его рациона составляют стебли, корни, ягоды и грибы. Вид включен в III приложение Бернской конвенции.

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Напомним, на одном из скифских курганов украинской Бессарабии, рядом живут "дружно семьями" барсуки и лисы. Малыши даже "ходят в гости" к входным норам соседа. Ночью взрослые животные обходят большие территории, где ищут пищу для детенышей. Сейчас, в летнее время года, им это сделать очень легко - есть много мышевидных грызунов, выброшенной лиманами снулой рыбы и они могут найти еще много другой естественной пищи.

Дети хищных животных очень игривы, но когда появляются шумы войны, мгновенно прячутся в естественное убежище - в норы.

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