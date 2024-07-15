Сгорели десятки кладок фазанов, дроздов и тысячи улиток.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) произошел масштабный пожар из-за женщины, которая после приготовления шашлыков выбросила использованный уголь на растительность.

Как рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, пожар произошел возле села Лебедевка в конце прошлой недели во время сорокаградусной жары.

По его данным, возгорание произошло из-за того, что какая-то женщина готовила шашлыки и выбросила уголь на растительность.

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"Огонь распространялся быстро. Горело все на пути. Пожарные ехали долго. В одной из машин не было достаточно воды, другая - не поехала в лес из-за страха спасателей повредить авто. В селе Лебедевка почему-то нет воды в противопожарных резервуарах. Впоследствии вызвали дополнительные пожарные машины, их уже было пять. Тушить огонь также помогали местные жители", - рассказал Русев.

Он отметил, что пожар охватил почти 17 гектаров. Природе нанесены невероятные убытки, сейчас идет процесс подсчета.

"Уже на первый взгляд можно сказать, что для животных это был ужас. Сгорели десятки кладок фазанов, крапивников, дроздов и тому подобное. Особенно много сгоревших улиток - их десятки тысяч, среди которых цепея австрийская, виноградная улитка", - говорится в сообщении.

Ученый объясняет, что питаются моллюски детритом (продуктом распада тканей, образующимся в результате различных патологических процессов), "слизывая" его с растений, камней и тому подобное.

"Взрослые улитки часто взбираются на стволы деревьев, кустарников, стебли травянистых растений. С восходом солнца они постепенно прячутся в подстилку, зарываясь до наступления сумерек. Но сотен тысяч таких санитаров уже нет", - констатировал Русев и добавил, что также из-за пожара разрушено много муравейников.

Ученый обнародовал несколько фото, на которых зафиксированы последствия пожара. На одном из них - фазаны, которые рождались в день пожара - птенцы мертвы, некоторые застряли в скорлупе яиц.

Он напомнил, что в случае сжигания сухой растительности на участке, который граничит с нацпарком "Тузловские лиманы", и переброски огня на его территорию, владелец или пользователь участка будет привлечен к ответственности. В частности, по ст. 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях для физических лиц предусматривается штраф в размере от 3060 до 6120 грн, для должностных лиц - от 15300 до 21420 грн. Согласно статье 245 Уголовного кодекса Украины "Уничтожение или повреждение объектов растительного мира", предусматриваются штрафы от 91 800 до 153 000 грн, или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Также правоохранители могут применить статью 252 УК - "Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда", предусматривающую штраф до 51000 гривен или лишение свободы до 12 лет (в определенных случаях).

"Сжигание сухой растительности в военное время приравнивается к диверсионной работе (ст. 113 Уголовного кодекса Украины "Диверсия") и наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", - добавил сотрудник нацпарка.

Пожар в Нижнеднестровском нацпарке и его последствия

10 июля в Одесской области произошло возгорание сухой травы на территории, смежной с Нижнеднестровским национальным природным парком, возле села Надлиманское Маяковской громады. Из-за ветра огонь перекинулся на территорию парка в районе экосистемы "Шепот поймы".

По информации администрации парка, площадь выгоревшего участка составила около 400 гектаров. По предварительным данным, ущерб, нанесенный природным комплексам и объектам парка, составил почти 7,5 млн гривен.

В частности, в результате пожара природных экосистем сотни аистов, фазанов и косули остались без своих домов и корма.

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