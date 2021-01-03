Хозяева животного явно не озаботились тем, как оно отреагирует на праздничный шум.

В центре Харькова на территории новогодней локации праздничный фейерверк напугал лошадь, которую используют там местные дельцы.

Соответствующее видео появилось в местном Телеграм-канале "Труха".

"На площади от фейерверка взбесилась лошадь. Бедное животное", - написал автор видео.

Лошадь, судя по всему, с утра до ночи является объектом для фото, а также катает взрослых и юных харьковчан по площади Свободы. Аналогичный способ заработка при помощи животных практикуется во многих городах Украины. Нередко владельцы животных не следят за утолением элементарных потребностей своих подопечных.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру детям, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

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Автор: УНИАН