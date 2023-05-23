Это открытие дало ученым надежду на то, что они смогут разгадать и другие загадки океанического дна.

Прошлым летом во время экспедиции в холодных водах Берингова моря между Россией и Аляской группа ученых заметила загадочные отверстия на морском дне. Теперь ученым удалось разгадать тайну их появления.

Как пишет The Guardian, ученые на немецком исследовательском судне Sonne сделали и изучили несколько сотен изображений морского дна.

На снимках были видны отчетливые ряды отверстий овальной формы, каждое размером примерно два или три сантиметра. Рядом с ними были замечены различные животные, которых и начали подозревать в причастности к созданию таинственных тоннелей. Отверстия были слишком малы для морских ежей и не подходили по форме для червей.

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На одном из кадров обнаружили маленького рачка. Это и дало ключ к разгадке. Существа из Берингова моря, которых ученым еще предстоит отловить для исследований, оказались похожими на своих антарктических собратьев, обнаруженных несколько десятилетий назад. Предполагают, что эти крошечные 2-сантиметровые ракообразные могут использовать норы, найденные исследователями, для размножения и выращивания потомства.

"Нора – это способ получить доступ к еде, получить защиту от потенциальных хищников и безопасное место для воспитания детей. Большинство животных в глубоком море очень маленькие — может быть, миллиметр в размере. Если вы крошечные, то даже небольшие изменения топографии окажут огромное влияние на вашу среду обитания и то, как вы взаимодействуете с окружающей средой", – говорит Джулия Зигварт из Научно-исследовательского института Зенкенберга и Музея естественной истории во Франкфурте.

Это открытие дало ученым надежду на то, что они смогут добиться прогресса в расшифровке многих других загадочных знаков в иле на дне океана.

"Удивительно, сколько активности на морском дне. Он просто полон следов и дыр", — говорит Зигварт.

Тайны морского дна - новости об уникальных открытиях

Ранее ученые обнаружили в глубинах восточной части Тихого океана гигантское поле с горячими источниками. Оно является самым горячим и крупнейшим из обнаруженных в этом регионе.

Там же в Тихом океане обнаружили необычное существо с щупальцами и длинным тонким телом в виде стебля.

А на дне Средиземного моря нашли дорогу, которую построили 7000 лет назад.

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