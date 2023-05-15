Вьетнам - крупнейший мировой производитель - собрал самый маленький урожай кофе за последние четыре года.

Оптовые цены на кофейные зерна сорта "Робуста" на этой неделе достигли самого высокого уровня за последние двенадцать лет.

Как сообщает Bloomberg, этот сорт часто используют для производства растворимого кофе, эспрессо и молотых смесей, продаваемых в супермаркетах.

В Германии растворимый кофе стоит почти на 20% дороже, чем год назад, даже несмотря на то, что инфляция на кофейные зерна замедлилась. Рост цен на растворимый кофе в США в апреле также замедлился меньше, чем на обжаренный.

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"Шансы на то, что глобальный дефицит "Робусты" уменьшится в ближайшее время, выглядят мрачными. Вьетнам - крупнейший мировой производитель - собрал самый маленький урожай за последние четыре года... Бразилия, второй крупнейший производитель этого сорта, пострадала от засухи, и есть также опасения, что производство в Индонезии может пострадать после проливных дождей", - говорится в материале.

Что происходит на рынке кофе

В 2013 году Индонезия - второй мировой производитель "Робусты" - заявила о том, что сократит экспорт кофе на 17%. В том же 2013 году Бразилия прогнозировала снижение объемов урожая кофе.

В 2019 году сообщалось о том, что более половины известных видов кофе находятся под угрозой исчезновения. Главной угрозой для большинства видов кофе исследователи называли сокращение ареала их произрастания из-за повальной вырубки лесов, а также изменение климата, грибок и вредителей.

В ноябре 2019 года мировые цены на кофе выросли сразу на четверть. Кофе подорожал на фоне сокращения производства в Латинской Америке. По состоянию на середину ноября мировые цены на кофе установили рекорд.

В декабре 2021 года мировые цены на кофе взлетели до рекордного максимума.

Климатологи прогнозируют, что к 2050 году урожай кофе снизится вдвое.

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