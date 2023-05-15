Оптовые цены на кофейные зерна сорта "Робуста" на этой неделе достигли самого высокого уровня за последние двенадцать лет.
Как сообщает Bloomberg, этот сорт часто используют для производства растворимого кофе, эспрессо и молотых смесей, продаваемых в супермаркетах.
В Германии растворимый кофе стоит почти на 20% дороже, чем год назад, даже несмотря на то, что инфляция на кофейные зерна замедлилась. Рост цен на растворимый кофе в США в апреле также замедлился меньше, чем на обжаренный.
"Шансы на то, что глобальный дефицит "Робусты" уменьшится в ближайшее время, выглядят мрачными. Вьетнам - крупнейший мировой производитель - собрал самый маленький урожай за последние четыре года... Бразилия, второй крупнейший производитель этого сорта, пострадала от засухи, и есть также опасения, что производство в Индонезии может пострадать после проливных дождей", - говорится в материале.
Что происходит на рынке кофе
В 2013 году Индонезия - второй мировой производитель "Робусты" - заявила о том, что сократит экспорт кофе на 17%. В том же 2013 году Бразилия прогнозировала снижение объемов урожая кофе.
В 2019 году сообщалось о том, что более половины известных видов кофе находятся под угрозой исчезновения. Главной угрозой для большинства видов кофе исследователи называли сокращение ареала их произрастания из-за повальной вырубки лесов, а также изменение климата, грибок и вредителей.
В ноябре 2019 года мировые цены на кофе выросли сразу на четверть. Кофе подорожал на фоне сокращения производства в Латинской Америке. По состоянию на середину ноября мировые цены на кофе установили рекорд.
В декабре 2021 года мировые цены на кофе взлетели до рекордного максимума.
Климатологи прогнозируют, что к 2050 году урожай кофе снизится вдвое.