На территориях львовских ОСМД установят контейнеры для компостирования органических отходов

Компостеры помогут уменьшить количество отходов, которые требуют захоронения и уменьшить расходы ОСМД на вывоз отходов.

Во Львове внедряют пилотный проект по установке контейнеров для компостирования органических отходов на придомовых территориях ОСМД.

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Департамент по вопросам обращения с отходами Львовского горсовета и отдел сопровождения ОСМД ищут дворы, где можно установить такие контейнеры, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«Контейнеры для компостирования станут хорошим дополнением к программ сортировки, которые уже существуют во многих ОСМД. Компостеры помогут уменьшить количество отходов, которые требуют захоронения и уменьшить расходы ОСМД на вывоз отходов. В течение лета-осени компостирование станет просто спасительным мероприятием для скошенной травы и опавших листьев. А на выходе вы получите компост для озеленения придомовой территории. Поэтому приглашаем вас поделиться своим опытом сортировки и мы выберем четыре ОСМД для установки контейнеров для компостирования на ваших придомовых территориях, а всем заинтересованным вышлем информационные материалы и пригласим к участию в тренинге по организации компостирования», – рассказывают авторы проекта.

Этот проект, как отмечает горсовет, также создан с целью собрать и распространить лучшие практики сортировки отходов в ОСМД Львова.

Условия участия просты – заполнить онлайн-опрос до 15 апреля.