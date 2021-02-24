Животное здорово, за ним следят специалисты.

В США родился щенок с шестью лапами и двумя хвостами. О появлении животного с патологическим набором конечностей сообщила ветеринарная клиника Neel Veterinary Hospital в Оклахоме.

Читайте такжеВ зоопарке Сиднея впервые за год родился малыш коалы (видео)"Вы можете заметить, что животное выглядит немного иначе - шесть лап! Оно имеет врожденные пороки. У него одна голова и грудина, но две тазовые кости и два мочевыводящие пути, две репродуктивные системы, два хвоста и шесть лап", - говорится в сообщении, передает ТСН.

Щенка породы бордер-колли назвали Скиппером. Специалисты предполагают, что у собачки был брат-близнец, который в итоге не смог развиться в утробе матери, а часть его конечностей перешла "в наследство" другому.

"Его органы в отличной форме, животное писает и какает, и очень сильное! Оно имеет красивый вид и хорошо растет. Все его лапы двигаются и реагируют на раздражители, как у обычного щенка. Возможно, ему понадобится физиотерапия и помощь с мобильностью, когда он повзрослеет. Мы будем следить за его развитием и помогать сделать жизнь животного комфортной. Сейчас у него все хорошо", - добавили в ветеринарной клинике.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН