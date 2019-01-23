В США спасатели вытащили олененка, который провалился под лед на озере (видео)

Пожарные осмотрели и вытерли животное одеялом.

Детеныш оленя провалился под лед на озере в американском городе Олейте.

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На помощь прибыли пожарные. Одетые в гидрокостюмы они залезли в ледяную воду и вытащили перепуганное животное с помощью троса. Олень не травмировался, отделался лишь испугом.

Пожарные осмотрели и вытерли животное одеялом. А уже через несколько минут олененок убежал в лес.