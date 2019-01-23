В США спасатели вытащили олененка, который провалился под лед на озере (видео)
15:21, 23 января 2019Спасение видов
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Пожарные осмотрели и вытерли животное одеялом.
Через несколько минут после спасения олененок бежал в лес \ Фото facebook.com/EcoHalychWildlifeRehab
Детеныш оленя провалился под лед на озере в американском городе Олейте.
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На помощь прибыли пожарные. Одетые в гидрокостюмы они залезли в ледяную воду и вытащили перепуганное животное с помощью троса. Олень не травмировался, отделался лишь испугом.
Пожарные осмотрели и вытерли животное одеялом. А уже через несколько минут олененок убежал в лес.
В США спасатели вытащили оленя, который провалился под лед на озере
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