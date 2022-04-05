Администрация примет решение ближе к вечеру.

Нардеп Александр Фельдман предупредил, что находящихся в полуразрушенных клетках хищников экопарка в Харькове придется усыпить. Пока ищут возможность вывоза отдельных животных.

Фельдман обратился к харьковчанам в отдельном ролике.

Из-за огневых атак русских террористов инфраструктура экопарка разрушена, а хищники предоставляют риск для жизни горожан.

"Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура, чудом остались живы тигры и львы. Очень сильно пострадали их клетки, они в любой момент могут выйти на улицу, в тяжелом состоянии сооружение, где находятся медведи", - рассказал он.

Администрация примет решение ближе к вечеру, сейчас ищут любую возможность вывоза хотя бы части животных.

"Сегодня принимается решение, у нас времени до вечера, или всех умертвить, усыпить, или принять какой-то момент их перевозки. Никаких шансов, идей, чтобы их перенаправить, нет… Если будет найдена какая-нибудь идея, возможно, кого-нибудь, спасем, маленьких ягуаров, пантер. Но все взрослые животные, скорее всего, будут уничтожены", - сказал он.

Экопарк Фельдмана попал под огонь артиллерии российских войск во время обстрела Харькова. Во время кормежки животных оккупанты расстреляли двоих людей.

До войны в экопарке находилось более двух тысяч животных. Это около 300 различных видов, в том числе, редких и исчезающих. С началом боевых действий из-за обстрелов некоторые из них погибли.

Часть спасенных животных нашли укрытие в румынских зоопарках, часть - в украинских городах, находящихся в стороне от боевых действий.

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