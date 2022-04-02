Животные жили в парке, который находился под обстрелами.

Из харьковского экопарка "Фельдман" эвакуировали единственное в Украине семейство тапиров.

Об этом сообщил в Facebook основатель экопарка Александр Фельдман.

Животные оставались на территории парка, который постоянно обстреливали оккупанты. Их регулярно кормили волонтеры.

"Отвечаем всем: Далма, Пинто и Долли вывезены из опасной зоны и отправлены в Полтавскую область, где для них подготовили временный дом. Огромное спасибо нашим храбрым волонтерам-спасателям, партнерам из Экопарка Ковалівка и многочисленным нашим друзьям, благодаря пожертвованиям которых мы можем эвакуировать животных", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее из экопарка "Фельдман" эвакуировали кенгуру разных видов - взрослых и детенышей.

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