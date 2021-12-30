Яркие фотографии сделали в зоне отчуждения.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал яркие зимние фотографии с фотоловушек.

Фото опубликованы на странице в Facebook.

Читайте такжеВ Чернобыле в стаде одичавших коров появился новый лидер: он "подвинул" подслеповатого предшественника (фоторепортаж)На фотографиях с фотоловушек, установленных Чернобыльским заповедником и Станиславом Гуменюком, можно увидеть животных, которых зима не вогнала в спячку, на фоне яркого декабрьского солнца.

"Те, кто не заснул зимой, тянутся к теплу, чтобы поймать скупые лучи золотого диска где-то за лесом. Они чувствуют, что самая длинная ночь уже прошла, и все ближе пора возрождения, обновления и буйства жизни", - говорится в заметке.

Ранее ученые заметили интересную деталь, наблюдая за стадом одичавших коров в Чернобыльском заповеднике.

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