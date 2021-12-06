Группу птиц, которых раньше не замечали в Чернобыле, впервые обнаружили на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Об этом сообщили на официальной странице заповедника в Facebook.
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Орнитолог заповедника заметил на мосту через реку Припять жаворонка рогатого. Также группу мигрирующих жаворонков наблюдали вблизи Чернобыля.
"Орнитофауна Чернобыльского заповедника пополняется", - отметили в ЧРЭБЗ.
Эта птица – регулярный зимний гость на побережье Центральной Европы. Украину этот вид также выбирает для зимования.
Научное название вида – Eremophila alpestris. Это маленькие (16-17 см) птицы с черными и белоснежными пестринами. На затылке характерные удлиненные черные перья, похожие на рожки.
Ранее сообщалось, что в Чернобыле впервые за 100 лет появился медведь. Исследователи Чернобыльской зоны еще не знают, откуда он пришел и сколько их.
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