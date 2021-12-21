Ученые насчитали в главном одичавшем стаде 20 голов.

Ученые заметили интересную деталь, наблюдая за стадом одичавших коров в Чернобыльском заповеднике.

Об этом сообщается в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Читайте такжеВ Чернобыльском заповеднике заметили гнезда редких птиц (фото)"Как свидетельствуют последние наблюдения, в этом году в стаде сменился лидер: молодой черный бык вытеснил подслеповатого на один глаз предшественника", — рассказали ученые.

По их словам, старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена.

Как появилось стадо одичавших коров?

Некоторые семьи самопоселенцев держали крупный рогатый скот. Самое большое стадо было в Лубянке – 7 голов. После смерти хозяев в 2016 году животные стали жить на свободе. Погодные условия не мешают им размножаться. Животные относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле впервые за 100 лет появился медведь. Исследователи Чернобыльской зоны толком еще не знают, откуда он пришел и сколько их.

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