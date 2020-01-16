В Новой Зеландии птички киви оказались под угрозой вымирания из-за засухи (видео)

Из-за нехватки воды киви вынуждены покидать свои укрытия и искать драгоценную влагу в другом месте.

Птички киви страдают от обезвоживания и могут погибнуть из-за засухи в Новой Зеландии.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Из-за нехватки воды киви вынуждены покидать свои укрытия и искать драгоценную влагу в другом месте. Именно тогда они подвергаются угрозе со стороны хищников, которые могут на них напасть.

Дожди в Новой Зеландии в ближайшее время не прогнозируют, поэтому зоологи бьют тревогу.