В Новой Зеландии птички киви оказались под угрозой вымирания из-за засухи (видео)
18:24, 16 января 2020Экология
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Из-за нехватки воды киви вынуждены покидать свои укрытия и искать драгоценную влагу в другом месте.
Птички киви страдают от обезвоживания и могут погибнуть из-за засухи в Новой Зеландии.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Из-за нехватки воды киви вынуждены покидать свои укрытия и искать драгоценную влагу в другом месте. Именно тогда они подвергаются угрозе со стороны хищников, которые могут на них напасть.
Дожди в Новой Зеландии в ближайшее время не прогнозируют, поэтому зоологи бьют тревогу.
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