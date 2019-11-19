Кофе, лимоны и бананы: семья вблизи Львова выращивает экзотические растения (видео)

20 минут солнечного света достаточно для обогрева теплицы.

Под Львовом семья садоводов выращивает в домашней теплице на 6 сотках более 30 видов экзотических растений. В частности – кофе, бананы, ананасы, киви и лимоны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сначала садоводы выращивали зелень, затем – грибы. В итоге дошли до экзотики. По словам семьи, прежде всего, растения надо подрезать, подкармливать, дважды в неделю поливать и следить за температурой в теплице и кислотностью почвы.

20 минут солнечного света достаточно для обогрева теплицы.

«Здесь все выращивается на так называемом субстрате. Конечно, украинская земля присутствует. Где-то в пропорции приблизительно 50%. Также навоз», – говорит один из садоводов Андрей Труш.

Впрочем, пока жители области работают не ради урожая, а ради саженцев, которые сейчас очень популярны в озеленении ресторанов, школ и частных домов. Для этого растения адаптируют к домашним условиям, а почва – обеззараживают.

Вместе с тем, по мнению аграриев, тепловых ресурсов Львовщины еще 100 лет будет недостаточно для выращивания экзотических культур. Правда, климатические изменения вносят свои коррективы. И персики, которые еще несколько десятилетий назад на Западе не поспевали, сейчас здесь успешно выращивают.

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