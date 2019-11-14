В Харькове три часа спасали летучих мышей из замурованной ловушки (фото, видео)

Неравнодушные собрали 5 тысяч гривень для аренды спецтехники на 3 часа.

В ночь на 14 ноября волонтеры освободили летучих мышей, которых замуровали в щели одного из домов.

Об этом сообщает Kharkiv Bat Group.

Читайте такжеОтец берлинских панд-близнецов прошел томограф (фото)

Предварительно неравнодушные собрали 5 тысяч гривень для аренды спецтехники на 3 часа.

Отмечается, что летучие мыши поселились в щели на высоте 10 этажа. Они сонно пищали в ловушке, поэтому отыскать замурованное место удалось сразу.

Во время спецоперации специалисты очистили от монтажной пены отверстие в двух местах, и с помощью кусков ткани установили «барьер», который не позволял летучим мышам извне проникнуть внутрь, но помог выбраться наружу. Обследовали ситуацию внутри техническим бароскопом.

В общем, спасение длилось три часа. Специалисты также объяснили местным жителям, чтобы щель не трогали.

Как сообщал УНИАН, в столице Колумбии Боготе камеры наблюдения зафиксировали, как кошка бросилась на спасение годовалого ребенка.