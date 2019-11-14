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В Харькове три часа спасали летучих мышей из замурованной ловушки (фото, видео)

08:08, 14 ноября 2019
Экология
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В Харькове провели спецоперацию по спасению летучих мышей / facebook.com/KharkivBatGroup

Об этом сообщает Kharkiv Bat Group.

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Предварительно неравнодушные собрали 5 тысяч гривень для аренды спецтехники на 3 часа.

Отмечается, что летучие мыши поселились в щели на высоте 10 этажа. Они сонно пищали в ловушке, поэтому отыскать замурованное место удалось сразу.

Во время спецоперации специалисты очистили от монтажной пены отверстие в двух местах, и с помощью кусков ткани установили «барьер», который не позволял летучим мышам извне проникнуть внутрь, но помог выбраться наружу. Обследовали ситуацию внутри техническим бароскопом.

В общем, спасение длилось три часа. Специалисты также объяснили местным жителям, чтобы щель не трогали.

Как сообщал УНИАН, в столице Колумбии Боготе камеры наблюдения зафиксировали, как кошка бросилась на спасение годовалого ребенка.

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Теги: #Харьков#летучие мыши#спасение животныхпогода в Харькове