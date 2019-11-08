В Колумбии кошка спасла годовалого малыша от смерти (видео)

Животное мгновенно среагировало на опасность.

В столице Колумбии Боготе камеры наблюдения сняли, как кошка бросилась на спасение годовалого ребенка.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на New York Post, на кадрах видно годовалого мальчика, которого 27-летняя мать Диана Лорена Альварес оставила ненадолго одного в кроватке. Мальчику удалось выбраться из нее. После этого мальчик направился к выходу на лестницу. Кошка, которая была возле малыша, бросилась на спасение. Она преградила ему путь, задевая лапами, пока мальчик не повернул в другую сторону.

Женщина узнала случайно о поступке кошки. Она хотела узнать, как сыну удалось выбраться из кроватки, и посмотрела видео с камер наблюдения. "Если бы не она, мой сын скатился бы с лестницы", - сказала Альварес.