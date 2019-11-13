Отец берлинских панд-близнецов прошел томограф (фото)

Ранее сотрудники зоопарка во время ультразвукового обследования заметили, что почки животного – разного размера.

Большая панда Цзяо Цин с Белинского зоопарке на днях прошла томограф.

Об этом сообщает DW.

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Фотографии с обследования животного были сделаны несколько дней назад в одном из научно-исследовательских институтов Берлина – НИИ Зоологии и диких животных Ассоциации Лейбница. Именно сюда доставили панду – того самого, который осенью стал счастливым отцом панд-близнецов.

Ранее сотрудники зоопарка во время ультразвукового обследования заметили, что почки животного – разного размера, и направили питомца в НИИ.

Томограф в НИИ создан специально для крупных животных. Медики ответили, что волноваться нечего – почки панды работают нормально.

Результаты представят на ежегодной конференции зоопарков и организаций, участвующих в программе по сохранению больших панд, в китайском Чэнду.

Как сообщал УНИАН, побег из детского сада. В сети набирает популярность видео, как малыши панды пытаются сбежать из вольера.