В Китае трех панд подготовили к жизни в дикой природе (видео)
18:21, 07 октября 2019Экология
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Уникальную программу разработали в крупнейшем охранном центре панд.
Взрослых панд пытаются свести с другими пандами в дикой природе / скриншот видео ТСН
Трех бамбуковых медведей готовят для жизни в дикой природе в Китае.
Как говорится в сюжете ТСН, это самец и две самки. Их уже проверили ветеринары, животные полностью здоровы.
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Уникальную программу разработали в крупнейшем охранном центре панд. Она, зоологи надеются, поможет выживанию панд в дикой природе и в дальнейшем - росту их популяции.
С рождения детенышей с матерями выпускают в дикую природу под пристальным наблюдением специалистов, а уже взрослых панд пытаются свести с другими пандами в дикой природе.
Трех бамбуковых медведей готовят для жизни в дикой природе в Китае
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