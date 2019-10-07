В Китае трех панд подготовили к жизни в дикой природе (видео)

Уникальную программу разработали в крупнейшем охранном центре панд.

Трех бамбуковых медведей готовят для жизни в дикой природе в Китае.

Как говорится в сюжете ТСН, это самец и две самки. Их уже проверили ветеринары, животные полностью здоровы.

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Уникальную программу разработали в крупнейшем охранном центре панд. Она, зоологи надеются, поможет выживанию панд в дикой природе и в дальнейшем - росту их популяции.

С рождения детенышей с матерями выпускают в дикую природу под пристальным наблюдением специалистов, а уже взрослых панд пытаются свести с другими пандами в дикой природе.