Китайские малыши панды покоряют интернет, пытаясь сбежать из вольера (видео)

Малыш панды постоянно бежал за своим смотрителем и пытался проскочить в дверь.

Побег из детского сада. В сети набирает популярности видео, на котором малыш панды пытается сбежать из вольера.

В одном из китайских зоопарков детеныш панды наотрез отказывался оставаться в вольере, где держат малышей.

Читайте такжеВ Китае трех панд подготовили к жизни в дикой природе (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, не заинтересовали его ни качели, ни другие игрушки. Малыш панды постоянно бежал за своим смотрителем и пытался проскочить в дверь, в то время, как его родственники спокойно развлекались в вольере.

После нескольких попыток работнику зверинца таки удалось ускользнуть, а недовольный пушистик остался в детском саду для панд.