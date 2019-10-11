Китайские малыши панды покоряют интернет, пытаясь сбежать из вольера (видео)
12:36, 11 октября 2019Экология
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Малыш панды постоянно бежал за своим смотрителем и пытался проскочить в дверь.
В сети приобретает популярность видео, как малыши панды пытаются сбежать из вольера
Побег из детского сада. В сети набирает популярности видео, на котором малыш панды пытается сбежать из вольера.
В одном из китайских зоопарков детеныш панды наотрез отказывался оставаться в вольере, где держат малышей.
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Как говорится в сюжете ТСН, не заинтересовали его ни качели, ни другие игрушки. Малыш панды постоянно бежал за своим смотрителем и пытался проскочить в дверь, в то время, как его родственники спокойно развлекались в вольере.
После нескольких попыток работнику зверинца таки удалось ускользнуть, а недовольный пушистик остался в детском саду для панд.
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