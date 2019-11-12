В Берлинском зоопарке впервые показали двух маленьких близнецов панды (видео)

Маленькие панды уже весят по четыре килограмма.

В Берлинском зоопарке впервые показали двух маленьких близнецов панды.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Родились они еще 31 августа, и все эти 2,5 месяца находились в инкубаторе - набирались сил и веса. Когда же ветеринары убедились, что малыши вполне здоровы и им ничего не угрожает, то выпустили их вместе с мамой в просторный вольер.

Маленькие панды уже весят по четыре килограмма и начали ползать, хотя пока что от мамы далеко не убегают. Похоже, еще привыкают к новому окружению и чрезмерному вниманию.

Как сообщал УНИАН, 2,5 месяца назад панды появились на свет от самки Менг-Менг. Потом детенышей разделили и занимались каждым отдельно.

Большая панда - редкий вид. Еще недавно был под угрозой вымирания. Сейчас в мире в дикой среде насчитывают менее двух тысяч особей.