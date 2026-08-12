Водителя автобуса, который назвал военных 'дураками, потому что пошли воевать', мобилизовали

После скандала его уволили с работы, а полиция начала расследование по факту хулиганства.

В Черновцах водителя автобуса уволили за ненадлежащие высказывания в адрес украинских военных, после чего его мобилизовали.

Об этом пресс-секретарь Черновицкого областного ТЦК и СП Татьяна Гайдащук сообщила изданию ZAXID.NET. Она отметила, что у водителя была отсрочка от мобилизации, но после увольнения он ее лишился. Поэтому его мобилизовали в соответствии с законодательством.

Сейчас его направили в одну из воинских частей для подготовки к прохождению службы.

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Ситуация с черновицким водителем

Недавно в одном из автобусов Черновцов водитель пренебрежительно отзывался об украинских военных и их семьях. На видео, которое распространилось в соцсети, водитель ругался с пассажирами и говорил, что военные "воюют за бандитов Зеленского", "потому что дураки" и потому что "сами хотят".

После скандала его уволили с работы, а полиция начала расследование по факту хулиганства.

Сам мужчина впоследствии извинился за свои слова и признал, что ошибался.

Другие новости о военных

Ранее издание BBC рассказало три истории украинских военных, которые воевали против оккупантов. Первая история Павла – он оказался в эпицентре полномасштабной войны в рядах украинской армии. Участвовал в боях на Донбассе и был ранен под Бахмутом. После выздоровления Павел с ампутированной рукой стал офицером срочной службы. Издание пишет, что мужчине сложно понять, почему мужчины в Украине уклоняются от мобилизации.

Вторая история – о Сергее. Он пережил оккупацию в Каховке и пытки со стороны российских военных. После этого мужчина смог выехать на подконтрольную Украине территорию и вступил в ряды Сил обороны.

Последняя история – о Владиславе, который погиб под Бахмутом в июне 2023 года. Его мать сказала, что её сын погиб, поступая правильно.

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