Торт "Захер" лучше всего выпекать за день-два до смакования, чтобы насладиться им на выходных. В частности известный кулинар Мэри Берри поделилась рецептом известного австрийского шоколадного торта, который имеет слой абрикосового джема посередине, пишет Express.
Также обязательными ингредиентами для этого торта являются двойные сливки и шоколадная глазурь.
Ингредиенты:
- 140 г обычного шоколада;
- 140 г несоленого сливочного масла, размягченного;
- 115 г сахарной пудры; 115 г сахарной пудры;
- половина ч.л. ванильного экстракта;
- 5 яичных желтков;
- 5 яичных белков;
- 85 г молотого миндаля;
- 55 г обычной муки, просеянной;
Для начинки и глазури:
- 6 ст.л. абрикосового джема;
- 140 г обычного шоколада;
- 200 мл двойных сливок; 200 мл двойных сливок;
- 25 г молочного шоколада; 25 г молочного шоколада.
Способ приготовления
Сначала разогрейте духовку до 180°C. Смажьте глубокую круглую форму для торта сливочным маслом (дно и края) и выстелите дно бумагой для выпечки.
Разломайте шоколад на кусочки и осторожно растопите в миске над кастрюлей с горячей водой, периодически помешивая. После чего дайте ему остыть.
Далее нужно взбить сливочное масло в миске до мягкости, всыпать сахар, пока смесь не станет светлой и пушистой. Добавьте охлажденный шоколад и ванильный экстракт и снова взбейте. Затем добавьте желтки, всыпьте молотый миндаль и муку.
Отдельно взбейте 4 яичных белка до плотной пены, затем добавьте еще один белок в другую миску (с шоколадной смесью) и перемешайте.
Далее вылейте смесь в подготовленную форму для торта и выровняйте поверхность.
"Выпекать в духовке примерно 45-50 минут. После выпекания ненадолго оставьте пирог в форме, прежде чем вытащить его и снять пергаментную бумагу. Дать пирогу полностью остыть на решетке, пока вы готовите начинку. Нагреть абрикосовый джем в небольшой кастрюле для начинки, равномерно смазать им стороны остывшего пирога. Дать застыть", - отметили в материале.
Теперь готовим глазурь. Сначала нагреваем сливки. Как только они станут горячими, добавьте к ним кусочки шоколада и перемешайте до полного расплавления.
"Вылейте охлажденную шоколадную глазурь в центр торта, распределите ее по верху и бокам и оставьте застывать", - добавили в Express.
После чего можете смаковать, однако эксперты советуют есть такой торт через 1-2 дня.
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