Для приготовления такого десерта вам не понадобится много времени.

Торт "Захер" лучше всего выпекать за день-два до смакования, чтобы насладиться им на выходных. В частности известный кулинар Мэри Берри поделилась рецептом известного австрийского шоколадного торта, который имеет слой абрикосового джема посередине, пишет Express.

Также обязательными ингредиентами для этого торта являются двойные сливки и шоколадная глазурь.

Ингредиенты:

140 г обычного шоколада;

140 г несоленого сливочного масла, размягченного;

115 г сахарной пудры; 115 г сахарной пудры;

половина ч.л. ванильного экстракта;

5 яичных желтков;

5 яичных белков;

85 г молотого миндаля;

55 г обычной муки, просеянной;

Для начинки и глазури:

6 ст.л. абрикосового джема;

140 г обычного шоколада;

200 мл двойных сливок; 200 мл двойных сливок;

25 г молочного шоколада; 25 г молочного шоколада.

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 180°C. Смажьте глубокую круглую форму для торта сливочным маслом (дно и края) и выстелите дно бумагой для выпечки.

Видео дня

Разломайте шоколад на кусочки и осторожно растопите в миске над кастрюлей с горячей водой, периодически помешивая. После чего дайте ему остыть.

Далее нужно взбить сливочное масло в миске до мягкости, всыпать сахар, пока смесь не станет светлой и пушистой. Добавьте охлажденный шоколад и ванильный экстракт и снова взбейте. Затем добавьте желтки, всыпьте молотый миндаль и муку.

Отдельно взбейте 4 яичных белка до плотной пены, затем добавьте еще один белок в другую миску (с шоколадной смесью) и перемешайте.

Далее вылейте смесь в подготовленную форму для торта и выровняйте поверхность.

"Выпекать в духовке примерно 45-50 минут. После выпекания ненадолго оставьте пирог в форме, прежде чем вытащить его и снять пергаментную бумагу. Дать пирогу полностью остыть на решетке, пока вы готовите начинку. Нагреть абрикосовый джем в небольшой кастрюле для начинки, равномерно смазать им стороны остывшего пирога. Дать застыть", - отметили в материале.

Теперь готовим глазурь. Сначала нагреваем сливки. Как только они станут горячими, добавьте к ним кусочки шоколада и перемешайте до полного расплавления.

"Вылейте охлажденную шоколадную глазурь в центр торта, распределите ее по верху и бокам и оставьте застывать", - добавили в Express.

После чего можете смаковать, однако эксперты советуют есть такой торт через 1-2 дня.

Другие вкусные рецепты

Ранее опытная пекарь рассказала, как приготовить идеальный морковный торт. В частности она советует добавлять немного апельсиновой цедры, благодаря чему вкус морковного торта кардинально изменится.

Также стало известно, как приготовить шоколадный торт без использования молока. Такой десерт прекрасно подойдет для тех, у кого есть лактозная непереносимость.

Вас также могут заинтересовать новости: