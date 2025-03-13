Для приготовления этого блюда вам понадобится немного ингредиентов.

Весна является началом сезона ревеня. Во время этого времени года растение идеально подходит для приготовления блюд, а особенно сладких десертов, пишет Express.

Поэтому известный кулинар Мэри Берри поделилась рецептом пирога из ревеня, который прекрасно подойдет после насыщенного рабочего дня.

"Моя мама готовила пирог на тарелке как угощение, наполненный фруктами и сладким песочным тестом", - поделилась кулинар.

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Ингредиенты

650 г розового ревеня, обрезанного и нарезанного кусочками по 2 см;

150 г сахарной пудры;

4 ст.л. кукурузной муки.

Для песочного теста:

два взбитых яйца;

350 г пшеничной муки;

225 г сливочного масла, нарезанного кубиками;

55 г сахарной пудры;

2 ст.л. сахарной пудры (для глазирования теста).

Для крема:

300 мл двойных сливок;

30 г сахарной пудры, просеянной;

2 ст.л. бренди.

Способ приготовления

Чтобы приготовить пирог, вам понадобится эмалированная или металлическая тарелка и кухонный комбайн.

Добавьте в отдельную миску ревень, сахарную пудру и кукурузную муку. Хорошо перемешайте, пока весь ревень не будет покрыт и оставьте его при комнатной температуре, пока мука и сахар не растворятся.

"Выньте три столовые ложки взбитого яйца и отложите в чашку на потом. Добавьте муку и сливочное масло в кухонный комбайн и перемешайте до образования панировочных крошек", - отмечают в материале.

После чего перемешайте сахарную пудру и добавьте постепенно остальные взбитые яйца. Взбивайте смесь, пока не начнет формироваться тесто. Затем выложите тесто на присыпанную мукой поверхность и вымесите в шар.

Разделите тесто пополам, чтобы одна половина была немного больше другой. Большую половину отложите в сторону, ведь она будет использоваться для верхней части пирога.

"Остальное тесто раскатайте в тонкий круг размером примерно на 6 см больше, чем дно эмалированной или металлической тарелки, которую вы используете. Выложите тесто на тарелку и дайте излишку стечь. Ложкой выложите смесь из ревеня на середину тарелки, формируя в середине пик. Смажьте край теста яичным раствором", - добавляют в материале.

Остальную часть теста раскатайте на слегка присыпанной мукой поверхности в круг диаметром около на 10 см больше, чем форма. Положите его на начинку и слегка прижмите, чтобы соединить края с нижним куском теста. Обрежьте края острым ножом, зажмите их пальцами. В середине пирога сделайте ножом отверстие для пара.

После чего смажьте верх пирога взбитым яйцом и поставьте его в холодильник на 30 минут. Пока пирог охлаждается, разогрейте духовку до 200°C.

"Перед тем, как поставить пирог в духовку, снова смажьте его взбитой яичной смесью и посыпьте сверху сахарной пудрой. Поместите его на горячий противень и установите таймер на 15-20 минут. Когда таймер сработает, уменьшите температуру духовки до 160°C и продолжайте выпекать 30-35 минут, пока пирог не станет золотисто-коричневым, а ревень - мягким. Проверьте это, вставив в пирог маленький нож", - советуют в Express.

Далее оставьте пирог охлаждаться на 10 минут и приготовьте крем в кухонном комбайне. Для этого вам нужно взбить сливки, добавить сахарную пудру и бренди. Подавайте пирог горячим с кремом сбоку.

Другие вкусные рецепты

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