По словам экспертов, если добавить к торту еще один ингредиент, то он будет иметь замечательный и необычный вкус.

Морковный торт является одним из самых сложных в приготовлении, ведь если допустить одну ошибку, то он уже будет не таким вкусным. В то же время пекарь Джейн Данн поделилась идеальным рецептом морковного торта, благодаря чему он никогда не будет сухим. Об этом пишет Фиби Корниш для издания Express.

По словам Фиби, она немного изменила рецепт от Данн и добавила немного апельсиновой цедры, благодаря чему вкус морковного торта кардинально изменился.

"Сильный, пикантный аромат и натуральные масла из кожуры проступают в готовом пироге. Я также заменила молотый имбирь на тертый корень имбиря, который имеет тонкий, но схожий с апельсином эффект", - отметила Корниш.

Видео дня

Также она отметила, что в сочетании с подсолнечным маслом изменилась структура пирога, ведь тесто стало густым и влажным, а не водянистым.

Ингредиенты:

225 мл подсолнечного масла;

5 средних яиц;

275 г светло-коричневого сахара;

300 г тертой моркови;

100 г изюма по желанию;

цедра одного апельсина;

275 г муки высшего сорта;

1,5 ч.л. пищевой соды;

2 ч.л. смеси специй;

1 ч.л. молотого имбиря (или свежего тертого имбиря);

1 ч. л. молотой корицы.

Для глазури:

125 г сливочного масла;

250 г сахарной пудры; 250 г сахарной пудры;

1 ч. л. ванильного экстракта;

1 ст.л. молока.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 °C. После чего смажьте две формы для коржей и выстелите их пергаментной бумагой.

Почистите и натрите морковь. В большой миске смешайте подсолнечное масло и яйца, а также добавьте сахар. После чего добавьте тертую морковь, изюм и апельсиновую цедру и перемешайте. Затем добавьте муку, соду, смесь специй, имбирь, корицу и перемешайте.

Далее вылейте смесь в подготовленные формы и запекайте около 40 минут до полной готовности. Перед тем, как вынуть их из духовки, проверьте шпажкой, чистая ли середина.

Также Фиби советует всегда оставлять коржи полностью остыть до того, как вынимать их из формы.

Для глазури смешайте сливочное масло с сахарной пудрой до светлой густой массы, а затем добавьте ванильный экстракт. Затем добавьте молоко. Если глазурь загустела, то нанесите ее на остывшие коржи.

"Сверху можно добавить немного апельсиновой цедры или лимонной или лаймовой, если вы предпочитаете более кисловатый, пикантный вкус. Маленькие морковные украшения также станут отличным завершающим штрихом", - заверила автор материала.

Другие вкусные рецепты

Ранее шеф-повар объяснил, как приготовить яйцо-пашот. По его словам, добавление одного ингредиента перед приготовлением может помочь сохранить ему форму и получиться идеальным.

Также опытный кулинар Мэри Берри поделилась вкусным рецептом пирога с ревенем. Она рассказала, что ее мама готовила этот пирог на тарелке как угощение, наполненный фруктами и сладким песочным тестом.

Вас также могут заинтересовать новости: