Этот торт содержит необычный ингредиент, который делает его очень вкусным.

Тем, кто не употребляет молочные продукты, может быть сложно приготовить выпечку. Однако известный кулинар Мэри Берри поделилась рецептом безмолочного шоколадного торта, который порадует даже тех, кто имеет аллергию или непереносимость лактозы, пишет Express.

Ингредиенты:

175 г муки грубого помола;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1 чайная ложка бикарбоната соды;

2 ст.л. просеянного какао-порошка;

150 г сахарной пудры;

2 яйца;

2 ст.л. золотистого сиропа;

150 мл подсолнечного масла, плюс дополнительно для смазывания;

160 мл кокосовых сливок; 160 мл кокосовых сливок;

4 ст.л. абрикосового джема, подогретого;

30 г безмолочного белого шоколада, натертого на крупной терке.

Для глазури:

160 мл кокосовых сливок;

3 плитки черного шоколада весом 85 г, разломанные на кусочки.

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 180°C и смажьте маслом две 20-сантиметровые формы, а также выстелите дно бумагой для выпекания.

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Затем смешайте в большой миске муку, разрыхлитель, соду, какао-порошок и сахарную пудру. Отдельно взбейте яйца, сироп, масло и кокосовые сливки до однородной массы. Влейте влажные ингредиенты к сухим и взбейте электрическим венчиком до однородной массы.

"Разделите тесто между двумя подготовленными формами и выпекайте в духовке 25-30 минут, или пока тесто хорошо не поднимется и не будет отходить от стенок форм. После выпекания достать из духовки, перевернуть на решетку, снять бумагу для выпекания и оставить остывать", - добавляют в материале.

Пока корж охлаждается, приготовьте глазурь. Для этого нужно положить кокосовые сливки и шоколад в миску и растопить их над кастрюлей с кипящей водой. Помешивайте шоколад, пока не образуется жидкая масса и отставьте охлаждаться.

Выложите один корж на тарелку и намажьте половину абрикосовым джемом. Далее покрываем половиной глазури и сверху наносим вторую половину.

В завершение можно добавить белого шоколада на края торта. После чего нарежьте торт на кусочки и пробуйте на вкус.

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