Эксперт провела интервью с 150 людьми в возрасте 70, 80 и 90 лет.

90-летняя доктор философии социальный психолог и практикующий психотерапевт Кэтрин Эсти назвала пять "неожиданных" истин о старении.

"Многие молодые люди не понимают, насколько старение сегодня отличается от опыта их бабушек и дедушек", - отметила признанный эксперт по вопросам старения и семейной динамики в своей статье для CNBC.

По ее словам, в ходе исследований она обнаружила, что большинство пожилых людей в возрасте 80 лет будут счастливее, чем люди в возрасте 70 лет, а те, кому за 70, в целом счастливее тех, кому за 60. Может показаться, что в это трудно поверить, но это правда. Конечно, это может быть по-другому для тех, у кого нет базовой финансовой безопасности, отметила эксперт.

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Основываясь на интервью с 150 людьми в возрасте 70, 80 и 90 лет, Кэтрин Эсти выделяла следующие пять "неожиданных" истин о старении:

Современная медицина преобразила старость. Сегодня пожилые люди имеют лучший доступ к вариантам лечения боли благодаря широкому спектру доступных лекарств. В результате пожилые люди могут продолжать быть более активными.

Можно продолжать учиться и развиваться. Сегодня мы лучше понимаем стареющий мозг - он может продолжать развиваться и восстанавливаться с течением времени. Пожилые люди могут продолжать учиться, даже если им требуется больше времени, чем молодым.

Люди с возрастом становятся более благодарными и довольными. Многие из пожилых склонны считать стакан наполовину полным и сознательно выбирают сохранять позитивный настрой. Это парадокс старения. Несмотря на потерю близких и ухудшение собственных возможностей, как ни странно, психическое здоровье и чувство благополучия у пожилых людей обычно улучшаются.

Пожилые люди живут настоящим моментом. С возрастом, под конец 70 или 80 лет, люди редко строят планы, которые простираются дальше, чем на 18 месяцев в будущее. Неопределенность жизни заставляет их избегать долгосрочного планирования, хотя мы можем прожить еще много лет.

Настоящую радость приносят отношения. Изюминкой жизни пожилых людей является дар времени, проведенного с семьями. Некоторые находят нового партнера по любви. Пожилых люди обожают маленьких детей и младенцев в своей жизни. Удивительно, но друзья также становятся еще важнее с возрастом.

Напомним, ранее доктор раскрыла 4 секрета долголетия, как дожить до 100 лет и остаться здоровым.

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