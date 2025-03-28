Наши тела способны на это, отметила специалист, изучающая долгожителей.

Директор по исследованиям долголетия человека в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна, доктор София Милман поделилась четырьмя секретами, которые она узнала, передает Business Insider.

То, что она узнала на данный момент, открывает пути, которые могут привести к новой эре антивозрастных методов лечения для всех нас, говорится в публикации.

"У нас есть люди, которые живут до 100 лет и которые здоровы, поэтому наши тела способны на это. Это биологически правдоподобно, поэтому нам просто нужно что-то подправить, чтобы достичь этого", - сказала она.

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Отмечается, что Милман возглавляет исследование, в котором примут участие 10 000 человек в возрасте 95 лет и старше, а также их родственники. Его результаты должны помочь выяснить, что позволяет этим людям жить дольше и при этом оставаться здоровее своим сверстников.

В издании добавили, что долгожители могут быть обязаны удаче и хорошим генам, однако их изучение способно помочь ученым дать остальным из нас биологическое преимущество.

"Тогда у нас может быть лекарство, которое принесет пользу остальным 99,9% населения, которые не выиграли в генетической лотерее и не были достаточно удачливы, чтобы унаследовать этот ген", - объяснила доктор.

Секреты долголетия: выводы доктора

Вот что, по словам Милман, действительно работает и нет на долголетие:

Старение не неизбежно. По словам доктора, лекарства и методы лечения могут помочь отсрочить, предотвратить или даже обратить вспять процесс старения, по крайней мере, в смысле того, что мы станем слабыми или больными с течением времени. Возможно, однажды врачи найдут еще больше методов лечения возрастного ухудшения, и это произойдет раньше, чем мы думаем.

Продолжительность жизни важнее продолжительности здоровья. Суперстареющие люди - прекрасный пример идеальной продолжительности жизни, способной предотвратить деменцию, диабет, болезни сердца на 10 или даже 20 лет. Они не только живут дольше, они на самом деле живут здоровее, отметила Милман.

Многие долгожители пьют алкоголь, курят и перекусывают. Во многих отношениях долгожители такие же, как и остальное население, даже когда речь идет о нездоровых привычках образа жизни. Как сказала доктор, "нет такой характеристики образа жизни, о которой мы могли бы сказать: ну, если вы будете это делать, то проживете до ста лет".

Регулярные занятия спортом действительно важны. Образ жизни важен для 99,9% из нас, у кого нет генов долголетия. Поэтому есть неоспоримые доказательства того, что здоровый образ жизни позволит вам жить дольше, заявила Милман.

"Хотя наука не может гарантировать, что вы проживете до 100 лет, вы можете добавить годы к своей жизни с помощью таких привычек, как употребление в пищу богатых питательными веществами цельных продуктов, включая овощи, орехи и семена, а также высококачественный белок", - говорится в статье.

По словам доктора, если вы собираетесь отдать приоритет только одной привычке, чтобы жить дольше и здоровее, это должны быть упражнения. Достаточная физическая активность даст вам больше отдачи с точки зрения пользы для здоровья, сказала она. А лучший вид упражнений - это те, которые вы будете делать постоянно, будь то прогулки с друзьями или поднятие тяжестей в спортзале.

Напомним, ранее 104-летняя аргентинка раскрыла, в чем секрет ее долголетия.

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