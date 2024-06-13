По словам владелицы, собака очень ласковая к другим животным и людям.

Большая собака, названная в честь персонажа Маколея Калкина из фильма "Один дома", была коронована Книгой рекордов Гиннеса как самая высокая собака в мире, пишет Sky News.

Отмечается, что Кевин имеет длину 0,97 м от лап до холки (место на позвоночнике между лопатками четвероногого животного - УНИАН), а также более 2 метров, когда стоит на задних лапах.

Трехлетний Кевин из Западного Де-Мойна, что в штате Айова, живет с тремя другими собаками и четырьмя котами. Владелица Трейси Вулф рассказывает, что он является "воплощением кроткого великана", который любит сидеть на диване.

По ее словам, Кевин часто приседает и ползает рядом с другими собаками, чтобы быть менее пугливым. Также он "боится" семейного вакуума.

"Он не подпускает к себе ближе, чем на шесть футов. Он будет прыгать и бежать, чтобы убежать от него", - отметила Вулф.

Несмотря на то, что Кевин много ест, он остается подтянутым, однако на улице местные могут спрашивать: "это что, лошадь?" или "есть ли у него седло".

"Он всегда был очень ласковым с другими маленькими собачками и прекрасно ладит с котами. Время от времени он пытается их догнать, но если поймает, то просто лижет", - добавила владелица собаки.

Другие интересные факты о собаках

Известно, что средняя продолжительность жизни собаки составляет всего 10-13 лет, однако некоторые породы живут значительно дольше других. Поэтому было определено 11 пород-рекордсменов, которые прожили значительно дольше обычных собак.

Также были названы породы собак, которые легко поладят с котами. В частности в такой перечень вошли бигли, колли и собаки породы бассет-гаунд.

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