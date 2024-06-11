Согласно Книги рекордов Гиннеса, есть более 10 пород-рекордсменов.

Средняя продолжительность жизни собаки составляет всего 10-13 лет. Однако некоторые породы живут значительно дольше других. Согласно Книге рекордов Гиннеса, есть 11 пород-рекордсменов, которые прожили дольше всех, пишет The Scotsman.

Рафейру ду Алентежу (португальский сторожевой, португальский мастиф)

В феврале 2023 года было объявлено, что Рафейру ду Алентежу из Португалии по имени Бобби побил рекорд самой старой собаки в мире, прожив 30 лет и 267 дней. Позже в том же году он умер, но успел отпраздновать свой 31-й день рождения. Ему устроили вечеринку, на которую пришли сотни доброжелателей.

Австралийская пастушья собака (австралийский хилер, кеттл, бувье, пастушья собака)

Австралийская овчарка Блуи прожила удивительные 29 лет и 160 дней и умерла 14 ноября 1939 года. Блуи более 80 лет удерживал рекорд самой долго живущей собаки.

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Бигль

Бигль Бутч прожил удивительные 28 лет в Соединенных Штатах и умер в 2003 году. В среднем бигль живет 12-15 лет.

Вельш-колли

Рекорд самой долго живущей собаки в Великобритании принадлежит валлийской колли Теффи, которая прожила 27 лет и 211 дней.

Мопс

В среднем мопс живет 12-15 лет, но Снуки из Южной Африки превзошел все ожидания, прожив 27 лет и 284 дня.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер – самая популярная порода собак в Великобритании. Дольше всех жил британский лабрадор Адъютант, который достиг возраста 27 лет и 98 дней в 1963 году.

Сиба-ину

Сиба-ину Пусуке умер в Японии в возрасте 26 лет и 248 дней. Представители этой породы живут в среднем 12-15 лет.

Пограничная колли

Третье место в списке занимает представитель Великобритании - бордер-колли Брамбл, который дожил до глубокой старости в 25 лет и 89 дней. Хотя представители этой породы редко живут дольше 17 лет.

Такса

В среднем такса живет 12-16 лет, но Шанель из США умерла в 1988 году в возрасте 21 года и 114 дней.

Пудель

Маленькие собаки, как правило, живут дольше, чем большие, поэтому, пожалуй, неудивительно, что дольше всех жил пудель Шеймус из США – 20 лет и 298 дней.

Чихуахуа

Чихуахуа живут в среднем дольше, чем любая другая порода собак. Мегабайт из США умер в 2014 году в возрасте 20 лет и 265 дней.

Интересности о собаках

Ранее УНИАН писал о 10 породах, которые отличаются блестящим интеллектом. Такие собаки быстро и легко учатся и защищают своих хозяев от опасности.

Также есть 10 пород собак, которым не страшны долгие поездки в машине Если вы собираетесь регулярно брать свою собаку в дальние поездки, то вам стоит обратить внимание на эти породы.

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