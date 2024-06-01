Собаки одной породы скорее будут с котами обниматься, а не гоняться за ними, поделились эксперты.

Некоторые породы собак не являются злейшими врагами для котов и могут с ними поладить, если будут жить под одной крышей.

С котом не станут враждовать бигли, пишет The Scotsman, ссылаясь на сведения Американского кинологического клуба. По сведениям экспертов, этих псов вырастили для групповой охоты, они от природы имеют склонность находиться в стае и могут воспринять кота как одного из ее членов.

Подружиться с котами также способны колли, которых вывели для помощи в содержании скота, поэтому они хорошо ладят с другими животными. Псам этой породы приписывают любовь к детям и считается, что они могут так же быть благосклонны к котам.

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Кроме того, эксперты сообщили, что с котами могут поладить собаки породы бассет-хаунд. Этих псов считают терпеливыми и такими, что могут проявлять терпимость как к другим животным, так и к людям. Им приписывают любовь к лени, поэтому эксперты предположили, что эти собаки скорее будут обниматься с котами, чем за ними гоняться.

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