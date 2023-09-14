Когда вы думаете, что оставить свой след в истории могут только знаменитости, вы на самом деле ошибаетесь – и вот почему.

Многие люди в какой-то момент задавались вопросом, как они могли бы войти в историю. Кто-то может захотеть заняться политикой, чтобы изменить мир, или заняться спортом и стать всемирно известным. Но есть и менее тривиальные пути: например, попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Сегодня в продажу поступила печатный сборник новых необычных рекордов. Поскольку сделать что-то похожее на резюме этого необычного издания невозможно, УНИАН решил просто привести несколько оригинальных рекордов, которые показались нам интересными.

Рекорд в жонглировании

15-летний Симеон Грэм из британского Бирмингема фактически побил три рекорда в жонглировании - по количеству подброшенных и пойманных предметов в минуту:

Видео дня

максимум за минуту жонглирования 5 мячиками - 423 раз;

максимум за минуту жонглирования 6 мячиками - 396 раз,

максимум за минуту жонглирования 7 мячиками – 378 раз.

Вечное детство

В каком возрасте лучше перестать коллекционировать плюшевых мишек? Некоторые могут сказать, что в подростковом.

Попробуйте рассказать об этом Николасу Черривуду из США, которому уже около 20-ти лет, но он имеет самую большую коллекцию мишек Care Bears в мире. Сообщается, что стоимость его 1234 милых компаньонов составляет около 125 тысяч долларов.

Самая пышная мужская прическа

Амиру Менендесу всего 14 лет, но он "вырастил" на своей голове, как утверждают в Книге рекордов Гиннеса, самое большое в мире афро – как для лица мужского пола.

Его впечатляющая шевелюра имеет высоту 19,67 см, ширину 24,83 см и окружность 226 см.

Настоящий бугай

13-летний Томми из Массачусетса - чистокровный "коричневый швейцарец", являющийся самым высоким бычком в мире с ростом в 187 см.

Средний рост бычка породы Brown Swiss колеблется между 142 см и 154 см, что делает Томми более чем на 30 см выше среднего бычка.

Томми изображен здесь со своим любящим владельцем Фредом Балавендером.

Раздвигая границы

Британец Том Енох, страдающий синдромом Дауна, держит 24 рекорда Гиннеса, связанных с фитнесом.

Его последний рекорд - по количеству "отжиманий с берпи" за одну минуту: он сделал 16. Для тех, кто не знает, это отжимание, которое включает в себя начало с вертикального положения, затем приседание, затем одно отжимание, затем возвращение в исходное положение и далее с начала.

Всего же в Книгу рекордов этого года вошло более 2600 достижений. В девяти насыщенных фактами главах и пяти специальных материалах есть рассказы о других необычных рекордсменах – гигантском тихоокеанском осьминоге, невероятных силачах, ведьмах, знаменитостях и многих других.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что редкий советский хрусталь можно продать по очень высокой цене. Иногда можно выручить месячную зарплату за один предмет. Но стоит знать, что действительно ценится, а что является просто хламом из прошлого.

Также мы рассказывали, что ученые нашли древнейший след от человеческой обуви - ему около 100 тысяч лет. След настолько древний, что доказать наличие отпечатков обуви на нем будет непросто.

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