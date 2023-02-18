Пара проверила билет в магазине, но он снова оказался просроченным.

Супруги из Канады думали, что выиграли 100 тысяч долларов в лотерею, но радость пары была преждевременной. Ведь срок действия лотерейного билета истек 5 дней назад.

Дэн и Сериз Льюис, наводившие порядок в своей спальне, наткнулись на коробку с мелочами, оставшимися после Рождества. Среди различных предметов пара нашла билет мгновенной лотереи, сообщает The Mirror.

Сначала они были в восторге, узнав, что у них стерто все три символа, что означало выигрыш. Размер приза немаленький - 100 тысяч долларов. Затем Сериз взяла свой телефон, чтобы проверить билет через приложение. И тут ее ждало огромное разочарование - срок действия выигрышной бумажки истек 5 дней назад.

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Пара решила позвонить в главный офис лотереи, там оператор подтвердил, что билет больше недействителен. Супруги даже попытались проверить билет в магазине, но и там повторили озвученную ранее информацию - выигрыша им не видать.

"Когда мы увидели, что выиграли 100 тысяч долларов, то подумали, вау, это положит конец нашим проблемам! Мы избавимся от долгов. А через пару минут мы были опустошены, узнав, что абсолютно ничего не выиграли", — признается мужчина.

Крупные лотерейные выигрыши

Ранее в США мужчина, купивший лотерейный билет Mega Millions на заправке в пригороде Чикаго, выиграл $ 1,337 млрд. Джекпот - третий по величине лотерейный приз в США.

А жительница американского штата Мичигана выиграла 100 тысяч долларов после того, как случайно решила сыграть в лотерею на своем телефоне во время сложного рабочего дня.

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