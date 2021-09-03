По меньшей мере половину выигрыша женщина потратила на благотворительность. Тем не менее люди воровали у нее миллионы.

Жительница ирландского города Страбан, сорвавшая в 2013 году джекпот в 37 миллионов долларов, умерла несчастной.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщина приобрела на выигранные деньги дом за 125 тысяч фунтов, паб и бывшую мельницу, где открылся досуговый центр. Также она планировала построить на своей земле доступное жилье для жителей города. По меньшей мере половину выигрыша женщина потратила на благотворительность.

В то же время она призналась, что люди воровали у нее миллионы.

"Конечно, я жалею о выигрыше в лотерею. Раньше я была счастливым человеком. Деньги разрушили мою жизнь", - заявила она.

Купленную ею мельницу не раз поджигали. В 2015 году Лафри приговорили к 150 часам исправительных работ по обвинению в оскорблении таксиста. А в 2018 году ей пришлось выплатить бывшему сотруднику 30 тысяч фунтов.

В 2019 году Лафри заявила, что ее выигрыш стал для нее адом.

"Деньги не принесли мне ничего, кроме горя. Они разрушили мою жизнь", - сказала она.

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Полицейские обнаружили мертвой 56-летнюю ирландку в ее доме.

Сосед женщины заявил, что город в шоке от новости от ее смерти.

"Все хорошо знали Маргарет, она делала много добрых дел и занималась благотворительностью. Люди в шоке", - отметил он.

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Автор: Денис Прядко