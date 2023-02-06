Она потратит выигрыш на оплату счетов и погашение ипотеки за свой дом.

Жительница американского штата Мичигана выиграла 100 тысяч долларов после того, как случайно решила сыграть в лотерею на своем телефоне.

Как сообщает UPI, 44-летняя Джамила МакКаскилл из Детройта, открыла игру Diamond Payout в своем лотерейном приложении. Со второй попытки она выиграла самый большой приз в своей жизни.

"У меня был тяжелый день, и я взяла перерыв, чтобы расслабиться", — рассказала она о том дне. Она сыграла два раза, и тогда ей на телефон внезапно пришло уведомление о победе:

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"Когда я увидела сумму приза в размере 100 тысяч долларов, я не могла в это поверить. Это, безусловно, самый крупный приз, который я когда-либо выигрывала, и это потрясающе!".

Она сказала, что потратит выигрыш на оплату счетов и погашение ипотеки за свой дом.

Крупные лотерейные выигрыши в США

Ранее в США мужчина, купивший лотерейный билет Mega Millions на заправке в пригороде Чикаго, выиграл $1,337 млрд. Джекпот является третьим по величине лотерейным призом в США.

Также вышедший на пенсию 80-летний американец Харольд Даймонд выиграл $326 млн в лотерею.

А американка случайно постирала со штанами выигрышный лотерейный билет на 26 миллионов долларов.

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