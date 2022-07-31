По состоянию на полдень 30 июля пока никто не явился за деньгами.

В США мужчина, купивший лотерейный билет Mega Millions на заправке в пригороде Чикаго, выиграл $1,337 млрд.

Джекпот является третьим по величине лотерейным призом в США, отмечает издание Associated Press.

Мужчина получит всю сумму, если согласится на ежегодные фиксированные выплаты. Таким образом он получит полную сумму выигрыша спустя 29 лет.

Если же он решит забрать выигрыш наличными, то по условиям лотереи он получит только $780,5 млн.

Примечательно, что шансы на выигрыш джек-пота в Mega Millions равны 1 к 302,5 млн.

"Мы очень рады стать свидетелями одного из крупнейших выигрышей джек-пота в истории Mega Millions", - заявил директор лотереи Пэт Макдональд.

Отмечается, что по состоянию на 30 июля пока никто не явился за деньгами.

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