Специалисты отмечают, что проблема не в самих собаках, как таковых, а в невежестве их владельцев.

Хотя можно ожидать, что ветеринары являются самыми большими любителями животных среди всех людей, некоторые профессионалы признаются, что боятся иметь дело с некоторыми животными. Например, с определенными породами собак.

Ассистентка ветеринара по имени Тейлор Н., ведущая популярный видеоблог в TikTok, спросила у своих коллег-ветеринаров, с какими собаками они предпочли бы не иметь дело. Ответы профессионалов она показала в видеоролике, собравшем более 13 миллионов просмотров.

Шестеро ее коллег не колеблясь ответили, что они больше всего не любят иметь дело с немецкими овчарками. Двое ветеринаров ответили, что боксеры - это порода, которой они больше всего остерегаются. Еще двое сказали, что им не нравятся чихуахуа, а один коллега заявил Тейлор, что маленькие терьеры являются самыми неудобными пациентами.

Видео дня

После волны возмущенных комментариев в защиту репутации немецких овчарок Тейлор записала новое видео, в котором объяснила, почему ее коллеги-ветеринары остерегаются иметь дело с этой популярной породой.

"Немецкие овчарки - очень умные собаки, это рабочая порода, которая должна иметь работу, будь то в полиции или любую другую. Они очень функциональные собаки, которые требуют много умственной стимуляции и упражнений, и когда люди не знают этого о породе, они не образованы и не являются ответственными владельцами, это приводит к сильному стрессу и тревожности у пса", - пояснила женщина.

Тейлор отметила, что если эти собаки не были должным образом обучены, ими трудно управлять во время визита к ветеринару.

"Они могут быть непредсказуемыми и могут атаковать", - объясняет ассистентка ветеринара.

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