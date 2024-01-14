Если вы впервые заводите собаку, лучше обходите эти породы стороной.

Если вы размышляете над тем, а не пополнить ли свою семью пушистым песиком, стоит заранее поинтересуется его породой. Ветеринар Адам Кристман рассказал изданию Best Life Online о пяти породах собак, которые нуждаются в особом уходе и поэтому не подходят новичкам в этом деле.

Конечно, всем домашним животным нужно внимание и много любви, но эти пятеро потребуют дополнительных визитов к ветеринару из-за медицинских проблем, присущих их породам.

Французский бульдог . У этих собак обычно проблемы с шеей, коленями, спиной и сердцем. Поскольку у них плоская морда, у них также проблемы с дыханием. Им также нужны специальные средства по уходу или питание, чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии. Чихуахуа. Они дерзкие и уверенные в себе. Но также они подвержены заболеваниям сердца и глаз. Лабрадор-ретривер. Они обладают бесконечной энергией и постоянно суют свой нос в чужие дела – в буквальном и переносном смысле. Но они также склонны к проблемам с лапами, особенно с коленными суставами. Немецкий дог. Им нужно много еды, они склонны к раку и сердечным заболеваниям. Им также необходимо регулярно подстригать ногти. Такса. Некоторые из них имеют "комплекс Наполеона" – то есть они бывают слишком агрессивными, пытаясь компенсировать свой маленький размер. Им также нужны упражнения, чтобы избежать избыточного веса и предрасположенности к заболеваниям межпозвонковых дисков.

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Как писал УНИАН, не все собачьи породы одинаково подходят для новичков. Если вы впервые решили завести собаку, вам стоит обходить стороной породы трех типов.

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