Если вы носите фото своего кота в кошельке вместе с фотографиями своих детей, очевидно, вы принадлежите к тем людям, которые считают пушистиков полноправными членами семьи. Но думает ли так же ваша кошка?
Ветеринар из Новой Зеландии, доктор Лиан Меллин рассказала изданию Parade о конкретных признаках того, что ваша кошка считает вас своей "мамочкой" или "папочкой".
"Коты не обязательно имеют такое же понятие "мама" и "папа", как мы. Однако они воспринимают своих человеческих "родителей" как опекунов и компаньонов. Вы можете заметить, что ваш кот не делает следующие вещи с другими людьми, но делает это с вами — это потому, что он доверяет вам как своему родителю!"- говорит Меллин.
Итак, вот те 10 вещей, которые кошки делают исключительно с теми, кого считают своими ближайшими человеческими "друзьями" или "родителями":
- Они разминают вас. Манипуляции лапами, похожие на обминание теста, или на массаж, на мягких частях тела хозяина – типичный пример такого поведения. Это признак того, что ваша кошка чувствует себя хорошо и комфортно с вами, говорит ветеринар.
- Они мурлыкают, когда рядом с вами. "Мурлыканье обычно известно как признак расслабленной кошки", - говорит доктор Меллин.
- Они "разговаривают" с вами. Котята мяукают на своих матерей, когда им что-то нужно. Однако, когда кошки становятся взрослыми, они больше не мяукают на других кошек. Взрослые кошки мяукают только на людей. Ваша кошка делает это, потому что хочет общаться с вами!
- Форма хвоста. Если ваша кошка держит свой хвост в форме вопросительного знака или крючка, это означает, что она счастлива. Вы можете заметить, что ваша кошка делает это только с вами. Это потому, что она чувствует себя счастливой рядом с вами. Ваша кошка может даже обернуть хвост вокруг вашей ноги - это признак симпатии.
- Они "бодают" вас. Если ваша кошка когда-либо бодала вас головой, она не пыталась опрокинуть вас. Такое поведение является формой общения между котенком и матерью-кошкой. Кошки также делают это, чтобы пометить вас своим запахом, признать вас частью своей семьи!
- Они лижут вас. Вылизывание - это также очень социальное поведение кошек. Это показывает, что они доверяют друг другу. Кошки часто распространяют такое поведение на своих хозяев, потому что чувствуют себя с ними наиболее расслабленно. Это также может быть способом отметить вас своим запахом и назвать вас своей семьей!"
- Они "медленно жмурятся" на вас. Когда ваша кошка смотрит на вас и медленно зажмуривает глаза — это выглядит почти как очень сонный человек, который пытается не спать. По словам ветеринара, это признак большого обожания. "Некоторые люди даже думают, что это способ вашей кошки поцеловать вас!" - говорит доктор Меллин.
- Они приходят к вам, когда голодны. Это иллюстрирует то, что кошки видят в вас своего опекуна или кормильца. Они знают и верят, что вы гарантируете им сытую жизнь.
- Они приносят вам вещи. Охота - это врожденное поведение кошек. Те из них, кто имеет доступ к внешнему миру, могут принести вам пойманных мышей, листья, сверчков. Квартирные кошки могут делиться с вами своими игрушками. Они делают это, чтобы вознаградить вас за заботу о них!
- Они спят рядом с вами. Когда кошка спит рядом с вами, это серьезный знак комфорта и доверия. Это показывает, что ваша кошка надеется на вашу защиту в случае опасности и считает вас гарантом собственной безопасности.
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