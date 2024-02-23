Ветеринар рассказала о 10 признаках, указывающих на искреннюю любовь пушистика к своему хозяину.

Если вы носите фото своего кота в кошельке вместе с фотографиями своих детей, очевидно, вы принадлежите к тем людям, которые считают пушистиков полноправными членами семьи. Но думает ли так же ваша кошка?

Ветеринар из Новой Зеландии, доктор Лиан Меллин рассказала изданию Parade о конкретных признаках того, что ваша кошка считает вас своей "мамочкой" или "папочкой".

"Коты не обязательно имеют такое же понятие "мама" и "папа", как мы. Однако они воспринимают своих человеческих "родителей" как опекунов и компаньонов. Вы можете заметить, что ваш кот не делает следующие вещи с другими людьми, но делает это с вами — это потому, что он доверяет вам как своему родителю!"- говорит Меллин.

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Итак, вот те 10 вещей, которые кошки делают исключительно с теми, кого считают своими ближайшими человеческими "друзьями" или "родителями":

Они разминают вас . Манипуляции лапами, похожие на обминание теста, или на массаж, на мягких частях тела хозяина – типичный пример такого поведения. Это признак того, что ваша кошка чувствует себя хорошо и комфортно с вами, говорит ветеринар. Они мурлыкают, когда рядом с вами . "Мурлыканье обычно известно как признак расслабленной кошки", - говорит доктор Меллин. Они "разговаривают" с вами . Котята мяукают на своих матерей, когда им что-то нужно. Однако, когда кошки становятся взрослыми, они больше не мяукают на других кошек. Взрослые кошки мяукают только на людей. Ваша кошка делает это, потому что хочет общаться с вами! Форма хвоста . Если ваша кошка держит свой хвост в форме вопросительного знака или крючка, это означает, что она счастлива. Вы можете заметить, что ваша кошка делает это только с вами. Это потому, что она чувствует себя счастливой рядом с вами. Ваша кошка может даже обернуть хвост вокруг вашей ноги - это признак симпатии. Они "бодают" вас . Если ваша кошка когда-либо бодала вас головой, она не пыталась опрокинуть вас. Такое поведение является формой общения между котенком и матерью-кошкой. Кошки также делают это, чтобы пометить вас своим запахом, признать вас частью своей семьи! Они лижут вас . Вылизывание - это также очень социальное поведение кошек. Это показывает, что они доверяют друг другу. Кошки часто распространяют такое поведение на своих хозяев, потому что чувствуют себя с ними наиболее расслабленно. Это также может быть способом отметить вас своим запахом и назвать вас своей семьей!" Они "медленно жмурятся" на вас . Когда ваша кошка смотрит на вас и медленно зажмуривает глаза — это выглядит почти как очень сонный человек, который пытается не спать. По словам ветеринара, это признак большого обожания. "Некоторые люди даже думают, что это способ вашей кошки поцеловать вас!" - говорит доктор Меллин. Они приходят к вам, когда голодны . Это иллюстрирует то, что кошки видят в вас своего опекуна или кормильца. Они знают и верят, что вы гарантируете им сытую жизнь. Они приносят вам вещи . Охота - это врожденное поведение кошек. Те из них, кто имеет доступ к внешнему миру, могут принести вам пойманных мышей, листья, сверчков. Квартирные кошки могут делиться с вами своими игрушками. Они делают это, чтобы вознаградить вас за заботу о них! Они спят рядом с вами . Когда кошка спит рядом с вами, это серьезный знак комфорта и доверия. Это показывает, что ваша кошка надеется на вашу защиту в случае опасности и считает вас гарантом собственной безопасности.

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