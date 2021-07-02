В Бразилии мотоциклист, которого врачи признали мертвым, начал подавать признаки жизни в мешке для трупов. Это спасло ему жизнь.
Историю мотоциклиста рассказывает издание Metro.
Инцидент произошел с 71-летним бразильцем Раймундо да Силва, который ехал на работу на мотоцикле. По дороге он потерял сознание, и упал с мотоцикла.
Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины, положили его в мешок для трупов и уехали. Однако репортер местного телеканала Джованни Перейра заметил, что мешок двигается, и сказал об этом полицейским.
«Когда они открыли мешок, я понял, что мужчина дышит. Я сразу же начал делать ему искусственное дыхание», - рассказал Перейра.
Журналист в течение 10 минут занимался реанимацией да Сильвы, пока на место не вернулись врачи, которые позже доставили его в больницу.
«Мы оказались в нужное время в нужном месте. Я думаю, это было чудо», - подытожил Перейра.
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