Согласно инициативе властей, уровень шума на всех новых мотоциклах не должен превышать 80 децибел.

Около 8 тыс. мотоциклистов 19 июня выехали на акцию протеста против ужесточения законов по ограничению уровня шума в Германии.

Организаторы заявляли об участии 5 тыс. человек, но в результате их оказалось больше, пишет DW со ссылкой на полицию Нижней Саксонии.

Законодательство Германии строго контролирует уровень шума. Недовольство байкеров вызвала инициатива бундесрата, согласно которой уровень шума на всех новых мотоциклах должен быть не выше 80 децибел.

Кроме того, штрафы за технические манипуляции с двигателями предлагается сделать больше, а возможность запрещать мотопоездки по выходным и праздничным дням на региональном уровне - упростить.

Акция протеста проходила в формате звездного пробега: участники из разных местностей направлялись к одному центральному пункту. К пробегу примкнули участники мотоклуба-организатора Backbone MC Germany, а также обычные мотоциклисты.

В полиции говорят, что акция прошла мирно и без эксцессов.

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Автор: Катерина Комолова