Женщины, сумевшие сбросить более 30 килограммов, поделились секретами похудения

Их советы включают как эффективные изменения в тренировках так и практические советы по питанию.

Если вы хотите значительно сбросить вес, то хорошим толчком для того, чтобы начать что-то менять в своей жизни и вдохновляющим примером, являются истории и советы от людей, которым удалось успешно похудеть с большого веса и которые на личном опыте могут рассказать, что работает, а что нет.

Портал EatThis собрал советы от нескольких женщин, которые сумели похудеть на 30 и более килограммов и поделились секретами успешного снижения веса - от эффективных изменений в тренировках до практических советов по питанию.

1. Выполняйте силовые тренировки.

Пользователь TikTok @emmaa.getsfitt опубликовала клип с тренировкой для начинающих с собственным весом, которую она выполняла в процессе похудения на 72 килограма. Она включала такие упражнения, как приседания, обратные выпады, отжимания, ягодичные мостики.

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"Силовые тренировки в сочетании с умеренным кардио, например, ходьбой или ездой на велосипеде, идеально подходят для сохранения мышц и сжигания жира", — объясняет сертифицированный диетолог Эми Гудсон. "Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) также могут быть эффективны для некоторых, но должны быть сбалансированы, чтобы избежать выгорания".

2. Будьте последовательны.

Как рассказывает пользователь TikTok Кети Осибогун: "Я потеряла весь свой вес дома с помощью одного и того же видео на YouTube". Осибогун весила 129 килограммов и через восемь месяцев сбросила 30 килограммов.

3. Ешьте много белка.

Белок помогает вам чувствовать себя сытым и довольным, поэтому обязательно потребляйте его в больших количествах. Так, пользователь TikTok @alliweightloss2pregnancy рассказывает, что сбросила более 50 килограммов, придерживаясь дефицита калорий и употребляя продукты с высоким содержанием белка.

4. Сохраняйте позитивный настрой.

Позитивный настрой и празднование маленьких побед могут иметь большое значение в ваших усилиях по снижению веса. Пользователь TikTok @Nataliecarterthrives похудела со 127 килограммов до 76 за восемь месяцев, сбросив впечатляющие полсотни килограммов.

"Поставьте несколько мини-целей, будьте ответственны и отдавайте все, что у вас есть", - говорит она.

Ранее УНИАН рассказывал историю женщины, которой удалось похудеть на 35 килограммов за 11 месяцев, изменив рацион и больше гуляя с собакой.

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