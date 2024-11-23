Женщина услышала страшный диагноз и получила от доктора сильные наставления, которые помогли ей сбросить лишний вес.

18 декабря 2022 года 46-летняя стюардесса и мама двоих детей из Нью-Йорка Диана Коэльо встала на весы в кабинете врача и увидела, что весит около 113 килограмов. "Вы сильно прибавили в весе с тех пор, как мы видели вас в последний раз", - сказал доктор. В итоге, после сдачи анализов, ей диагностировали диабет. Врач подчеркнул в разговоре с женщиной, что она еще молода и у нее есть все, ради чего стоит жить. Это касается и мужа, и четырехлетней дочери. Это стало стимулом для нее сбросить более 35 килограммов.

"Я сделала это, изменив свой рацион и больше гуляя с собакой", - отметила она, передает Business Insider.

Сначала женщина обратилась к диетологу, который подсказал ей, как питаться здоровее. Эксперт посоветовал ей заменить газировку водой, а сахар в кофе - натуральным подсластителем стевией. Кроме того, женщина начала употреблять белковую пищу (например, курицу-гриль) и больше овощей.

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"Мы сократили потребление крахмала: макарон, риса и картофеля. Я купила аэрофритюрницу и начала экспериментировать с питательными рецептами в интернете. Я пила 2 литра воды в день", - отметила Коэльо. В первый день у нее сильно болела голова из-за привычки женщины в употреблении большого количества сахара.

Что касается физических упражнений, она выгуливала свою собаку немного дольше обычного, увеличивая время прогулки с 15 до 30 или 40 минут. И прогуливалась по парку после того, как отвозила дочь в школу. Через некоторое время она ежедневно делала 10 000 шагов.

Более того, женщина перестала ездить на лифте в метро; перестала ездить на автобусе и заставляла себя получать удовольствие от пребывания на свежем воздухе, включая поездки на велосипеде.

За 11 месяцев она похудела до 77 килограмм. И это позволило ей перейти от диабетика до преддиабетика, а потом и вовсе избавиться от этого диагноза. Ее кровяное давление и уровень сахара в крови нормализовались.

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