На приготовление уйдет не более часа, а результат будет "пятизвездочным".

Французский луковый суп ценится гурманами за глубокий, пикантный вкус, однако обычно его приготовление требует довольно много времени и усилий, поскольку лук, составляющий основу этого супа, требует не менее тридцати минут, чтобы карамелизоваться до нужной консистенции.

Однако рецепт от известного шеф-повара Мэри Берри, которым поделился Express, позволит вам приготовить "классический и вкусный" французский луковый суп всего за час.

Ингредиенты для французского лукового супа:

Видео дня

50 г сливочного масла

1 ст. л. оливкового масла

Шесть крупных белых луковиц, тонко нарезанных

1,5 ст. л. сахарной пудры

200 мл белого вина

Два литра насыщенного говяжьего бульона

Три лавровых листа

Веточка розмарина

Соль и свежемолотый черный перец

Ингредиенты для сырно-горчичных гренок:

Половина тонкого багета

Дижонская горчица

25 г натертого сыра грюйер

Метод приготовления:

Растопите сливочное масло в глубоком сотейнике. Добавьте лук и обжаривайте на сильном огне в течение нескольких минут. Накройте крышкой, убавьте огонь и тушите около 10 минут. Снимите крышку, всыпьте сахар, соль и перец и обжаривайте еще несколько минут. Накройте крышкой и тушите не менее 15 минут или пока лук не станет нежным, золотисто-коричневым и карамелизированным. Добавьте вино и кипятите несколько минут; добавьте бульон и травы и готовьте еще 8-10 минут. Чтобы приготовить гренки, нарежьте багет и поджарьте одну сторону под грилем. Намажьте горчицей и посыпьте тертым сыром. Обжарьте на гриле до расплавления. Подавайте суп в горячих мисках с сырными гренками сверху.

Вы также можете попробовать другие вкусные рецепты от Мэри Берри. Например, приготовить пикантную курицу во вкусном соусе или побаловать себя простым шоколадным тортом за 30 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: