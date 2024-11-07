Французский луковый суп ценится гурманами за глубокий, пикантный вкус, однако обычно его приготовление требует довольно много времени и усилий, поскольку лук, составляющий основу этого супа, требует не менее тридцати минут, чтобы карамелизоваться до нужной консистенции.
Однако рецепт от известного шеф-повара Мэри Берри, которым поделился Express, позволит вам приготовить "классический и вкусный" французский луковый суп всего за час.
Ингредиенты для французского лукового супа:
- 50 г сливочного масла
- 1 ст. л. оливкового масла
- Шесть крупных белых луковиц, тонко нарезанных
- 1,5 ст. л. сахарной пудры
- 200 мл белого вина
- Два литра насыщенного говяжьего бульона
- Три лавровых листа
- Веточка розмарина
- Соль и свежемолотый черный перец
Ингредиенты для сырно-горчичных гренок:
- Половина тонкого багета
- Дижонская горчица
- 25 г натертого сыра грюйер
Метод приготовления:
- Растопите сливочное масло в глубоком сотейнике. Добавьте лук и обжаривайте на сильном огне в течение нескольких минут. Накройте крышкой, убавьте огонь и тушите около 10 минут.
- Снимите крышку, всыпьте сахар, соль и перец и обжаривайте еще несколько минут. Накройте крышкой и тушите не менее 15 минут или пока лук не станет нежным, золотисто-коричневым и карамелизированным.
- Добавьте вино и кипятите несколько минут; добавьте бульон и травы и готовьте еще 8-10 минут.
- Чтобы приготовить гренки, нарежьте багет и поджарьте одну сторону под грилем. Намажьте горчицей и посыпьте тертым сыром. Обжарьте на гриле до расплавления.
- Подавайте суп в горячих мисках с сырными гренками сверху.
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