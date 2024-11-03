Этот суп чудесно сочетается с хрустящими гренками, но и сам по себе будет сытным вариантом обеда.

С наступлением холодов все чаще хочется побаловать себя горячими согревающими блюдами. Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился рецептом "пикантного" тыквенно-имбирного супа, который не слишком сложен в приготовлении – вам потребуется блендер и минимум усилий.

Как пишет Express, этот суп чудесно сочетается с хрустящими гренками, но и сам по себе будет сытным вариантом обеда.

Для того, чтобы приготовить тыквенно-имбирный суп, вам понадобится всего час времени и 4 простых шага. Оставьте его томиться на плите 40 минут, а затем разлейте по тарелкам и наслаждайтесь осенним вкусом.

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Ингредиенты для тыквенно-имбирного супа

1 кг тыквы

Два лука-шалота

75 г имбиря

Несколько веточек свежей зелени, например, зеленый лук, мята

Оливковое масло первого отжима

Один литр овощного бульона

125 мл кокосового молока плюс дополнительно для подачи

Половина столовой ложки порошка чили

Один лайм

Способ приготовления:

Очистите тыкву от семян и крупно нарежьте, очистите и нарежьте лук-шалот, затем очистите и мелко натрите имбирь. Мелко нарежьте зелень. Поместите тыкву, лук-шалот, имбирь и немного масла в большую кастрюлю и обжарьте до мягкости. Добавьте бульон, кокосовое молоко и порошок чили. Приправьте, затем доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 40 минут. Измельчите в кухонном комбайне или с помощью блендера, затем подавайте со свежей зеленью, соком лайма и каплей кокосового молока.

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