С наступлением холодов все чаще хочется побаловать себя горячими согревающими блюдами. Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился рецептом "пикантного" тыквенно-имбирного супа, который не слишком сложен в приготовлении – вам потребуется блендер и минимум усилий.
Как пишет Express, этот суп чудесно сочетается с хрустящими гренками, но и сам по себе будет сытным вариантом обеда.
Для того, чтобы приготовить тыквенно-имбирный суп, вам понадобится всего час времени и 4 простых шага. Оставьте его томиться на плите 40 минут, а затем разлейте по тарелкам и наслаждайтесь осенним вкусом.
Ингредиенты для тыквенно-имбирного супа
- 1 кг тыквы
- Два лука-шалота
- 75 г имбиря
- Несколько веточек свежей зелени, например, зеленый лук, мята
- Оливковое масло первого отжима
- Один литр овощного бульона
- 125 мл кокосового молока плюс дополнительно для подачи
- Половина столовой ложки порошка чили
- Один лайм
Способ приготовления:
- Очистите тыкву от семян и крупно нарежьте, очистите и нарежьте лук-шалот, затем очистите и мелко натрите имбирь. Мелко нарежьте зелень.
- Поместите тыкву, лук-шалот, имбирь и немного масла в большую кастрюлю и обжарьте до мягкости.
- Добавьте бульон, кокосовое молоко и порошок чили. Приправьте, затем доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 40 минут.
- Измельчите в кухонном комбайне или с помощью блендера, затем подавайте со свежей зеленью, соком лайма и каплей кокосового молока.
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