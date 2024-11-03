Этот суп замечательно согреет вас в холода/ фото ua.depositphotos.com

С наступлением холодов все чаще хочется побаловать себя горячими согревающими блюдами.  Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился рецептом "пикантного" тыквенно-имбирного супа, который не слишком сложен в приготовлении – вам потребуется блендер и минимум усилий.

Как пишет Express, этот суп чудесно сочетается с хрустящими гренками, но и сам по себе будет сытным вариантом обеда.

Для того, чтобы приготовить тыквенно-имбирный суп, вам понадобится всего час времени и 4 простых шага. Оставьте его томиться на плите 40 минут,  а затем разлейте по тарелкам и наслаждайтесь осенним вкусом.

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Ингредиенты для тыквенно-имбирного супа

  • 1 кг тыквы
  • Два лука-шалота
  • 75 г имбиря
  • Несколько веточек свежей зелени, например, зеленый лук, мята
  • Оливковое масло первого отжима
  • Один литр овощного бульона
  • 125 мл кокосового молока плюс дополнительно для подачи
  • Половина столовой ложки порошка чили
  • Один лайм

Способ приготовления:

  1. Очистите тыкву от семян и крупно нарежьте, очистите и нарежьте лук-шалот, затем очистите и мелко натрите имбирь. Мелко нарежьте зелень.
  2. Поместите тыкву, лук-шалот, имбирь и немного масла в большую кастрюлю и обжарьте до мягкости.
  3. Добавьте бульон, кокосовое молоко и порошок чили. Приправьте, затем доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 40 минут.
  4. Измельчите в кухонном комбайне или с помощью блендера, затем подавайте со свежей зеленью, соком лайма и каплей кокосового молока.

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