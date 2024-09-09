Для этого способа вам понадобится сушильная машина.

Многие люди не любят пользоваться утюгом. Вместо того, чтобы часами трудиться над смятой одеждой, люди выбирают отпариватели. Однако есть способ, который не требует покупки этого прибора - если бросить несколько кубиков льда в сушильную машину вместе с одеждой, то она не будет иметь смятый вид и не потребует глажки, пишет Mirror.

По словам людей, которые попробовали такой метод, если ваша одежда уже сухая, то ей нужно несколько минут в сушилке со льдом на горячем режиме, который превратит машину в отпариватель и удалит складки.

"Но некоторые предостерегали, что не стоит переполнять сушилку льдом, и что лучшие результаты даст только одна-две льдинки - если больше, то это может не сработать. Этот способ был испытан и протестирован на YouTube, и некоторые из результатов просто поражают, показывая, что одежда получается без морщин и готова к ношению без всяких усилий", - говорится в материале. Видео дня

Если вам не подходит такой способ, то можно попробовать спрей для разглаживания складок на одежде, который продается в магазинах для быта. В частности одна из пользовательниц сети показала свой белый пододеяльник на кровати после стирки, который был не выглажен и имел много складок. Когда она добавила этот спрей, то пододеяльник имел поглаженный вид.

Другие лайфхаки от экспертов

Ранее шеф-повар рассказала, как нарезать лук, чтобы не было слез. По ее словам, для этого следует использовать острый нож.

"Чем острее нож, тем меньше вы плачете. Другое дело, что вы должны использовать правильную технику резки, а это означает, что когда вы режете лук, вы должны резать вперед, скользящими движениями", - советует она.

Также стало известно, как постирать носки, чтобы они снова стали белыми. По словам эксперта, лучшим способом восстановить белые носки является добавление пищевой соды в стиральную машину.

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